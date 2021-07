Belgian Lions winnen in Japan oefenwedstrijd tegen Finland

Na een spannende wedstrijd, 21-21, 36-39 (rust) en 52-53, won het team van bondscoach Dario Gjerjga met 64-74 van de Finnen. Onder meer Jean-Marc Mwema(11 punten, 3 rebounds), de met vier bommen uitpakkende Pierre-Antoine Gillet (16 punten, 3 rebounds) en Retin Obasohan (18 punten, 6 assists) stuwden de Lions naar de knappe overwinning. Vrijdag oefenen de Belgian Lions in de Okinawa Arena tegen Japan en zondag tenslotte versus Hongarije.Voorbereiding WK-kwalificatierondeIn november vatten de Lions de WK-kwalificatieronde aan. Het WK gaat in 2023 van 25 augustus tot 10 september in de Filipijnen, Japan en Indonesië door. De Belgian Lions, die in september 2022 een vijfde opeenvolgende EK afwerken, willen zich voor het eerst kwalificeren voor een wereldkampioenschap.

Finland-België 64-74Finland: Kantonen 10, Tahvanainen 2, Jantunen 6, Valtonen 14, Madsen 5, Maxhuni 10, Hopkins 0, Nkamhoua 6, Grandison 4, Dolenc 0, Raitanen 0, Jaryl 7België: Akyazili 0, Mwema 11, Schwartz 8, Salumu 5, Gillet 16, Tumba 1, Libert 0, Kesteloot 2, Boukichou 7, Van Vliet 6, Dedroog 0, Obasohan 18Kwarts: 21-21, 15-18, 16-14, 12-21