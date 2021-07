SLAAPCOACH. Wat als je kind bang is voor het gaat slapen?

Rond de leeftijd van 2,5 à 3 jaar is het verbeeldingsvermogen van kindjes voldoende ontwikkeld om bang te worden van dingen die er niet zijn. Maar wat als je kindje plots niet meer alleen op z’n kamer wil zijn? Hoe reageer je daar dan best op? We vroegen het aan Nathalie Schittekatte van slaapcoachteam Snuggles and Dreams.

Slaapcoach Nathalie Schittekatte: “Eerst moet je je afvragen of je kindje niet gewoon wat meer mama- of papa-aandacht wil. Hij heeft misschien net ontdekt dat je wat langer bij hem blijft als hij zegt dat hij bang is? Maar is hij écht bang? Dan moet je dat niet zomaar onder de mat schuiven, maar kijken of er een manier is om die angst weg te nemen. Is hij bang van het donker? Op die leeftijd mag je gerust een nachtlampje introduceren. Zorg er wel voor dat het klein is en dat de kamer nog steeds voldoende verduisterd is. Voelt hij zich alleen, zo zonder mama en papa in de buurt? Dan kan je misschien een T-shirt van mama of papa bij hem leggen. Of teken een kruisje op zijn hand én de jouwe, zodat jullie zo toch verbonden zijn met elkaar. Probeer dus iets te vinden waarmee je kleintje gerustgesteld is, dat het weet dat alles oké is en dat je nooit ver weg bent.”

Wat als je kindje bang is van spoken en monsters?

“Maak het dan zeker niet erger dan het is. Sommige mama’s gebruiken een ‘antimonsterspray’, maar dan impliceer je dat ze bestaan. Bovendien neemt dat de angst niet echt weg, want misschien ligt hij dan wakker uit schrik dat je ze niet allemaal gevangen hebt. Ik ben eerder voor de andere aanpak: klaar en duidelijk zeggen dat monsters niet bestaan, je ziet ze enkel op televisie.”

Sommige kindjes vragen aan mama of papa om bij hen te blijven tot ze in slaap vallen.

“Op zich is dat niet zo erg, omdat dat geen slaapprobleem is. Het is een gewóónteprobleem. Ouders die in zo’n situatie zitten, raad ik aan om dat patroon te doorbreken. Zeg bijvoorbeeld dat je nog even de vaatwasser moet gaan vullen. Ga telkens kort weg, maar kom ook telkens weer terug. Win het vertrouwen van je kind dat je nooit ver weg bent en bouw zo rustig jouw aanwezigheid af.”

Kan het kwaad om ze even bij jou in bed te nemen?

“Dat hangt af van gezin tot gezin, denk ik. Als jouw kindje begrijpt dat dat maar soms eens kan, bij ziekte bijvoorbeeld, waarom niet dan? Maar bij andere kindjes begint het heel onschuldig en eindigt het toch in traantjes, omdat ze nadien niet meer in hun eigen bed willen slapen. Er is geen right or wrong, maar als je wilt dat iets geen nieuwe gewoonte wordt, dan moet je er misschien ook niet mee starten?”

