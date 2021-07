Verdachten van moordaanslag op Peter R. de Vries zijn Pool (35) en Rotterdammer (21)

Een arrestatieteam van de Nederlandse politie hield dinsdagavond op de snelweg A4 ter hoogte van de afrit Leidschendam twee mannen tegen. “Het gaat om een 35-jarige man met de Poolse nationaliteit woonachtig in Maurik, en een 21-jarige man woonachtig in Rotterdam”, zo zegt de Amsterdamse politie nu. “De twee verdachten zitten in volledige beperkingen en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Gedurende de avond en nacht zijn huiszoekingen verricht in Tiel, Maurik en Rotterdam. Daar zijn verschillende gegevensdragers en munitie in beslag genomen.”

In de loop van de avond was ook nog een derde verdachte aangehouden, een 18-jarige Amsterdammer. Na onderzoek is gebleken dat hij niets met de zaak te maken heeft. Hij is vrijgelaten, en hij is geen verdachte meer in het onderzoek.