Peter R. de Vries had veel vijanden, maar er is één persoon waar iedereen naar kijkt

“Je hoeft niet hysterisch te zijn om te denken dat er best iets zou kunnen gebeuren”, zei Peter R. de Vries een maand geleden over zijn betrokkenheid bij het Marengo-proces tegen onderwereldkoning Ridouan Taghi. En hoewel nog moet blijken wie de misdaadreporter neerschoot, weten ze in Nederland: “Het is moeilijk om hier niet de hand van Taghi in te zien”. Maar wie is die Pablo Escobar van de Lage Landen? En wie is Nabil B., de kroongetuige van wie De Vries de vertrouwenspersoon is?