Rasklimmer met platvoeten: wat u moet weten Deense berggeit Jonas Vingegaard

Vingegaard in actie tijdens het kletsnatte Alpenweekend. “Veel renners deden hun beklag, ik voelde me net in mijn sas.” — © Getty Images

Hij begon de Tour als klimknecht van Primoz Roglic, maar nog voor er een eerste col werd beklommen, was de rol van debutant Jonas Vingegaard geëvolueerd naar kopman van Jumbo-Visma. Vandaag volgt de grote test op de Mont Ventoux. Een portret van de 24-jarige Deense sensatie in monoloogvorm. “Toen ik op mijn zestiende een eerste keer koerste in Italië en een col van dichtbij zag, ontdekte ik dat ik ook talent had: klimmen.”