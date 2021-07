Twee keer vijfde, maandag achtste. Telkens op ruime afstand achter Cavendish. Peter Sagan komt er - door de val op dag drie - in de massasprints niet aan te pas. In de strijd om de groene trui staat hij pas zevende, één plek boven Tadej Pogacar. Wil de Slovaak nog iets van zijn Tour maken, dan is het stilaan vijf voor twaalf.