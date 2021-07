ZOMERHACK. Zo maak je de blender schoon in 1 minuut

Een barbecue in de tuin, een terrasje of zelfs een snoepreisje: de zomer is begonnen en dan zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven gemakkelijker te maken. Deze week: een trucje waarmee je je blender snel kunt schoonmaken.

Wat is het probleem? Een lekkere smoothie, een aardbeienmilkshake of zelfs een pestosausje voor bij de barbecue: in een blender gooi je alle ingrediënten samen, even aanzetten en klaar. Maar nadien begint het werk pas echt, want het keukentoestel moet nog schoongemaakt geworden ...

Oplossing?Laat de blender ook hier het werk doen. “Vul de kan of kom met heet water en een drupje afwasmiddel”, zegt onze huishoudexperte Zamarra Kok. “Zet het apparaat aan op de hoogste stand en laat het een minuut draaien.” De zeep zal alle restjes achtergebleven voedsel wegspoelen en nadien moet je de kan gewoon nog even uitspoelen met water en nadrogen met een handdoek. Klaar, en zonder dat je handen in de buurt kwamen van die scherpe mesjes.