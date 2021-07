Pfizer worstelt met deltavariant: vaccin beschermt maar zo’n 64 procent

De afgenomen werkzaamheid werd vastgesteld door Israëlische onderzoekers. In februari was de effectiviteit van Pfizer in Israël nog 94,3 procent. De daling is volledig te wijten aan de opkomst van de deltavariant. Die is niet alleen besmettelijker, maar ook beter in staat bestaande immuniteit te omzeilen. In Israël neemt het aantal besmettingen sinds twee weken weer toe. Op zondag testten 334 mensen positief. De laatste keer dat meer dan 300 nieuwe gevallen op één dag werden gemeld, was begin april.

De resultaten liggen in lijn met eerdere Britse bevindingen. In mei bleek het Pfizer-vaccin 88 procent succesvol in het voorkomen van milde symptomen door de deltavariant.