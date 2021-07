Antwerp Giant Vrenz Bleijenbergh trekt naar Memphis Grizzlies voor tweede NBA workout

Vrenz Bleijenbergh vertrok zondag terug naar Amerika waar hij de komende twee weken vijf NBA workouts zal afwerken. Na Oklahoma City Thunder trekt het Antwerps talent naar Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Charlotte Hornets en Dallas Mavericks. “Veel reizen en keihard trainen staan telkens op het programma. Daarna keer ik terug naar België. Op 29 juli is er in New York de NBA-draft. Omwille van coronamaatregelen zal ik de draft thuis volgen,” aldus nog Vrenz Bleijenbergh. De Giant was het voorbije seizoen in de EuroMillions League en bij Telenet Giants Antwerp goed voor een gemiddelde van 10 punten, 5 rebounds en 4 assists. Hij hoopt op 29 juli de eerste in België geboren basketter in de NBA te worden. Momenteel is hij bij Memphis Grizzlies aan het trainen.