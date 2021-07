Groen licht voor Pfizer-vaccinatie voor 12 tot 15-jarigen met toestemming van de ouders

De interministeriële conferentie Volksgezondheid heeft vandaag beslist dat ook 12- tot 15-jarigen gevaccineerd kunnen worden tegen Covid-19. In Vlaanderen zullen de komende weken die groep tieners dan ook uitgenodigd worden voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum van hun regio. De eerste vaccinaties zullen wellicht al toegediend worden in de week van 19 juli.

Vlaanderen telt ongeveer 299.000 12- tot 15-jarigen. Deze kinderen zullen de komende weken een uitnodiging per post op hun thuisadres krijgen voor een vaccinatie met Pfizer, momenteel het enige vaccin dat al is goedgekeurd voor de vaccinatie van minderjarigen. De 12- tot 15-jarigen hebben wel de toestemming van hun ouders nodig om gevaccineerd te kunnen worden. Ouders (of de wettelijke voogd) kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven.

Kinderen die niet kunnen ingaan op deze eerste uitnodiging, bijvoorbeeld wegens vakantieplannen, zullen eind augustus of in september een nieuwe kans krijgen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de organisatie van die herkansing de komende weken bespreken met de vaccinatiecentra.

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Wouter Beke (CD&V): “De risico’s voor een 12- tot -15-jarige om zwaar ziek te worden van een Covid-19-besmetting zijn heel klein. Toch is de vaccinatie van deze doelgroep heel belangrijk, aangezien het bijdraagt tot het verhogen van de algemene vaccinatiegraad en zo tot het bereiken van groepsimmuniteit. Hoe meer kinderen zich laten vaccineren, hoe minder het virus en de varianten kunnen circuleren in deze groep. Zo verkleint het risico dat kinderen andere personen zullen besmetten die meer kwetsbaar zijn voor Covid-19. Zeker met de toename van het aantal besmettingen door de delta-variant, is het belangrijk om een zo hoog mogelijke algemene vaccinatiegraad te bekomen voor de groepsimmuniteit.”

De vaccinatie van deze jongeren kan ook helpen om extra maatregelen, die het virus moeten indijken, te beperken of te vermijden. Veel van deze maatregelen raken jongeren in hun welzijn.

“De jongeren hebben zich doorheen de crisis bijzonder solidair getoond met alle generaties. Ik ben ervan overtuigd dat veel tieners zich nu ook zullen laten vaccineren. Het is belangrijk: elk vaccin brengt ons een stap dichter richting een normale situatie. Ook voor kinderen en jongeren is het van groot belang dat we onze samenleving opnieuw kunnen openen zonder regels,” aldus Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Jeugd.

