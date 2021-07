Neos Kinrooi op stap naar Labiomista en Arboretum

De gemotiveerde gidsen kregen de bezoekers helemaal mee in de ban van kunst, leven, maatschappij en natuur. Ze mochten Lama Winter bewonderen, waarbij antilichamen een rol spelen in de strijd tegen corona. Ook in de directeurswoning en de uitgestrekte tuinen kregen de kunstwerken veel bewondering. Overal kwam het thema kip en ei tot uiting. Het gebied, dat vroeger bestemd was als de Zoo van Zwartberg, is erg uitgestrekt. Na een driegangenmenu in het koetshuis, kregen de bezoekers een rondleiding van zeer gedreven natuurgidsen in het Arboretum. Hun zintuigen mochten ze ten volle benutten, voelen, ruiken, zien, en de wind horen ruisen in de soms zeer hoge en aparte bomen. Menig blaadje, bloempje en plant kreeg de nodige uitleg en herkenning. Om 17 uur werd het bezoek afgerond.