Als het klikt en de lijm pakt: hoe de sponsordeal tussen Quick-Step en Soudal tot stand kwam

‘’No stress in het hoofdkwartier van de Nationale Loterij’’, predikte CEO Jannie Haek dinsdagavond. ‘’Ik ben geen vragende partij. Er liggen een paar pistes open. Een jaar is nog ver weg’’, repliceerde Patrick Lefevere eerder op de dag. Zowel bij Lotto als bij Quick-Step werd grote moeite gedaan om een sponsortransfer in het wielrennen te minimaliseren. En die is niet nochtans niet min. Het Kempische Soudal beëindigt eind 2022 de overeenkomst met de roodwitte Lotto-formatie en stapt nadien over naar de blauwe garde van Quick-Step.