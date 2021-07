Peter R. de Vries, de bekendste misdaadverslaggever die al vaker op een ‘dodenlijst’ stond

Peter R. de Vries (64) stond twee jaar geleden al op het ‘dodenlijstje’ van topcrimineel Ridouan Taghi. De misdaadjournalist kreeg destijds zelf te horen dat de gezochte misdadiger opdracht had gegeven om hem te liquideren. Maar in zijn gekende stijl liet de journalist zich niet intimideren. “Ik zit al veertig jaar in het vak. Ik ben wel iets gewend. Het klinkt misschien een beetje cynisch, maar je leert ermee leven.”