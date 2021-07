Hoeve Genemeer in Beverlo organiseert nu ook inclusieve kampen voor kinderen met en zonder een beperking. Kim Janssens en zijn vriendin Hannelore staan in voor de uitbating. Hannelore heeft zelf twee beenprothesen en beklom in 2017 samen met Koen Wauters Machu Picchu voor het programma ‘Over Winnaars’.