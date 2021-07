“Geen excuses, Cav was gewoon sneller”

Wout van Aert reed dinsdag zijn derde massasprint van het seizoen. De eerste won hij met overmacht in Tirreno-Adriatico. Toen zette hij de sprint zelf in. In zijn tweede massasprint - rit zes in deze Tour - kwam hij er niet aan te pas. “Ik werd toen naar voor gebracht door Mike Teunissen. Mike heeft veel ervaring, hij is al jaren de lead out van Groenewegen, maar toch koos ik mijn eigen weg. Een grote mistake.”

In Valence vertrouwde Van Aert het metier van Teunissen wel. “Mike heeft me prima afgezet. Mooi teamwerk en motiverend voor de rest van deze Tour.”

Van Aert zat in het wiel van Cavendish, maar botste op de overmacht van Deceuninck - Quick-Step. Hun getalsterkte was in de slotkilometer zo groot dat lead out Michael Morkov pas op 200 meter van de streep de sprint moest aantrekken. “Hun sterke trein zorgt voor vijftig procent van de zege”, aldus Van Aert. “Cav is de enige die in een zetel de sprint kan beginnen, terwijl de rest in de wind moet knokken. Om hem te kunnen verschalken, moeten de sprints zwaarder worden.”

Die zware sprint had er misschien wel ingezeten door de waaiervorming in de laatste twintig kilometer - opgezet door... Deceuninck - Quick-Step. Ook Van Aert roerde zich, maar moest er tegelijk voor zorgen dat de enige overgebleven klassementsman van Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, niet in de problemen kwam. Verspeelde hij daar te veel krachten? “Als ik Jonas vooraan houd, zorgt dat ervoor dat ik zelf ook vooraan zit”, zegt Van Aert, die geen excuses zocht. “Ik zat goed in de slipstream van Cav en wou bewust de sprint niet als eerste aangaan omdat het tegenwind was, maar dat gaf me weinig tijd om hem te remonteren. Kunnen we zij aan zij aan de sprint beginnen, heb ik meer kans. Dat dit niet lukte, is hun verdienste.” (bvc)