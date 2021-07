Getuigen hoorden vijf schoten: “Het ging maar door, ik dacht eerst aan vuurwerk”

LEES OOK. Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten, verdachte aangehouden

De Vries was te gast bij RTL Boulevard dat opgenomen werd aan het Leidseplein. Een ooggetuige die in de Lange Leidsedwarsstraat woont, hoorde vijf schoten. Ze ging naar buiten en zag de Vries op de grond liggen. Hij had veel bloed in zijn gezicht. Ze hield zijn hand vast. Ze kon niet met hem praten, maar hij leefde nog wel. Hij is daarna afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een andere buurtbewoner die in de buurt op café zat bevestigt. “Het ging maar door, vier of vijf keer. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was,” zegt ze aan Het Parool.

Volgens de krant zou de misdaadjournalist van dichtbij door het hoofd geschoten zijn.

