Veteraan Aleksandar Kolarov blijft seizoen langer bij Inter

Kolarov ruilde in september vorig jaar AS Roma voor de Nerazzurri. De ploeggenoot van Romelu Lukaku kwam door een flinke dosis pech slechts elf keer in actie (een assist). De Servische linkerflankverdediger raakte besmet met het coronavirus, kampte met spierproblemen en moest een rugoperatie ondergaan. Zijn laatste match dateert van februari.

Kolarov maakte vooral naam bij Manchester City. In zeven seizoenen (2010-2017) won hij twee landstitels, een FA Cup en twee League Cups. De Serviër speelde al 94 keer voor zijn land (elf goals).