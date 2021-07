Peter R. de Vries, speurneus met sterallures: “Hij voelt zich een vedette. Hij is ook een vedette”

De bekendste misdaadjournalist van Nederland. Peter R. de Vries, die dinsdagavond werd neergeschoten in hartje Amsterdam, mag volgens sommigen een ego van hier tot in Tokio hebben, hij heeft zeker ook zijn verdiensten. Want wanneer hij ergens zijn tanden in zet, lost hij niet meer. “Zet een Peter R. de Vries bij elk rechercheteam en er worden meer zaken opgelost. Maar het personeelsverloop zou ook groter zijn.”