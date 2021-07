Belgen spelen geen hoofdrol in Players Championship darts

Zo moest Dimitri Van den Bergh (PDC-9), maandag nog finalist in het Players Championship 17, in de eerste ronde een 6-5 nederlaag ondergaan tegen de Ier William O’Connor (PDC-37).

Ook Mike De Decker (PDC-75) moest in de eerste ronde afhaken na een 6-2 nederlaag tegen de Nederlander Jelle Klaasen (PDC-58).

Kim Huybrechts (PDC-36) speelde daarentegen een zeer sterke eerste ronde. Zo versloeg hij de Nederlander Jermaine Wattimena (PDC-31) met 6-0 en dit met een gemiddelde van 106.09 per drie darts. In de tweede ronde kreeg de Antwerpenaar echter een 6-2 nederlaag aangesmeerd van de Engelsman Ricky Evans (PDC-33).

Ook Geert De Vos (PDC-108) kon doorstoten in de tweede ronde en dit na een 6-5 overwinning tegen de Engelsman Ross Smith (PDC-43). In ronde twee moest hij echter met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Oostenrijker Zoran Lerchbacher (PDC-123).

De overwinning ging naar de Engelsman Chris Dobey (PDC-24) die in de finale de Portugees José de Sousa (PDC-10) met 8-7 het nakijken gaf.