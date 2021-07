Joachim Gérard: “Ik heb het tennis om te schitteren op gras”

“We komen elkaar vaak tegen. Het was ook al zo in de finale van de Australian Open, waar ik won. Ik denk dat ik de loting van de volgende US Open al ken”, lacht Gérard. “Alfie is een vechter maar ik speel graag tegen hem, ook al liep het slecht af op Roland Garros. Het zijn altijd matchen met veel intensiteit.”

Gérard won op Wimbledon al de dubbeltitel (in 2019 met de Zweed Stefan Olsson) maar raakte in het enkel nog niet voorbij de halve finales. “Ik weet dat ik met mijn agressief spel het tennis heb om te schitteren op gras”, benadrukt Gérard, die zich voorbereidde in de Luikse tennisclub TC Grâce, de enige club in België die twee velden in natuurgras heeft. “Ik nam contact op met het bestuur nadat ik de instagramstory van David Goffin had gezien, en ik kon er vier keer trainen. Het gras is er iets hoger en de bal botst dus iets lager, maar het was goed om te werken aan mijn verplaatsingen. Als de opslag en de return op de afspraak zijn, kan ik iets moois neerzetten.”