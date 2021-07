John McEnroe onder vuur na uitlatingen over Wimbledon-revelatie, Raducanu geeft zelf toe: “Ervaring werd mij wat te veel”

De achttienjarige Raducanu kreeg een wildcard voor de hoofdtabel. Als nummer 338 van de wereld haalde de dochter van een Roemeense vader en Chinese moeder, met wie ze op haar tweede naar Londen verhuisde, bij haar grandslamdebuut meteen de vierde ronde. Daarin gaf ze tegen Tomljanovic op bij een 6-4, 4-0 achterstand.

“Op het einde van de eerste set, na enkele heel intense rally’s, begon ik zwaar te ademen en voelde ik mij duizelig”, legt ze uit. “Het medische team adviseerde mij niet verder te doen. Hoewel het voelde als het allermoeilijkste om mijn Wimbledon niet op het terrein te beëindigen, was ik niet goed genoeg om verder te doen.”

Raducanu zegt ze nu “veel beter te voelen” en “uit te kijken wat er nog op haar pad komt”.

McEnroe onder vuur na opmerkingen over Raducanu

BBC-commentator en voormalig toptennisser John McEnroe ligt onder vuur, nadat hij had gesuggereerd dat Emma Raducanu maandag moest opgeven op Wimbledon omdat ze de druk niet aankon en het “haar een beetje te veel werd”.

McEnroe vergeleek het echter met de situatie van Naomi Osaka, die zich terugtrok van Roland Garros en Wimbledon, omdat ze kampt met angstaanvallen en depressies.

“Ik vind het rot voor Emma, natuurlijk. Het lijkt erop dat het haar een beetje te veel is geworden, wat logisch is. Het doet me denken aan Osaka, waar we het de laatste zes weken al over hebben. Hoeveel kun je aan als speler? Hopelijk kan ze hier van leren. Misschien is het geen schande dat dit haar op haar 18e overkomt. Toen ik 18 was en hier speelde, was ik blij dat ik verloor.”

Tomljanovic vond dit wel een heel hard oordeel. “Je kan het je niet voorstellen hoe het is om in de vierde ronde hier te staan, in je eigen land. Op je 18e. Maar voor hem om zoiets te zeggen, dat is hard. Hij kan niet voor haar spreken.”

Ook tv-dokter Alex George tweette over de woorden van McEnroe. “Ik wist niet dat John McEnroe medisch gekwalificeerd is!”