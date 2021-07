LIVE. Italië of Spanje, wie kroont zich tot eerste finalist op dit EK?

EURO 2020

De Squadra Azzurra speelt woensdag de eerste halve finale van EURO 2020 tegen Spanje. Van de vier overblijvende ploegen is Italië het enige land dat al zijn vijf EK-duels na 90 of 120 minuten heeft gewonnen. En dat deed het in stijl door techniek te combineren met hoogtempovoetbal. De Spanjaarden kwamen in het begin van het toernooi moeilijk tot een doelpunt, maar in de laatste groepsmatch en in de 1/8 finale tegen Kroatië scoorden ze telkens vijf keer. In de kwartfinale verliep het een pak moeizamer, Zwitserland werd uitgeschakeld na strafschoppen. Welk land wordt de eerste finalist? Aftrap in Londen om 21 uur. Volg het hier live!