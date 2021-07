UEFA nodigt Christian Eriksen uit voor EK-finale

© Pool via REUTERS

De UEFA heeft Christian Eriksen uitgenodigd om zondag de finale van het EK voetbal, op Wembley in Londen, bij te wonen. De Deense spelmaker zakte een maand geleden dramatisch in elkaar tijdens de openingsmatch van de Denen op het EK, tegen Finland. Hij overleefde de hartstilstand en is intussen aan de beterhand.

Het was UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin die Eriksen, en zijn vrouw, persoonlijk uitnodigde voor de finale. Het is nog niet duidelijk of Eriksen inging op de invitatie.

De ploegmakker van Romelu Lukaku bij Inter Milaan zakte op 12 juni, vlak voor rust in de partij tegen Finland, in elkaar. Hij werd op het veld gereanimeerd en herstelde vervolgens enkele dagen in het Rijksziekenhuis van Kopenhagen, vlakbij het Parkenstadion waar de wedstrijd plaatsvond. Er werd intussen ook een defibrillator bij hem ingeplant.

Denemarken haalde zonder Eriksen de halve finales van het EK. Woensdag treft het Engeland in de tweede halve eindstrijd.