Waalse vaccinatiecentra sluiten geleidelijk in tweede helft van augustus

De Waalse vaccinatiecentra zullen in functie van de geprogrammeerde tweede prikken en de overblijvende nood aan eerste dosissen geleidelijk sluiten tussen 15 en 31 augustus. Dat kondigde Waals minister van Gezondheid Christie Morreale dinsdag aan in de bevoegde commissie van het Waals Parlement.

Aanpassingen zijn mogelijk in functie van de noden, zowel wat het aantal vaccinatielijnen als de geografische spreiding van de centra betreft, en van de vooruitgang van vaccinatie, verduidelijkte de minister op een ogenblik dat mensen die niet ingegaan zijn op een eerste uitnodiging een nieuwe brief krijgen om zich toch te laten vaccineren.

Morreale riep hen op om niet te treuzelen om toch een plaats te reserveren voor een vaccinatie, ook al is het voor september. De minister zei nog dat er nog geen beslissing genomen is over een derde prik voor mensen met verzwakte immuniteit of kankerpatiënten.

Ze benadrukte dat de autoriteiten aandachtig de evolutie blijven opvolgen op basis van de rapporten van de experten om onmiddellijk te kunnen reageren. “Alle scenario’s zijn onderzocht en in actieplannen vastgelegd, of het nu gaat over een bijkomend vaccin voor heel de bevolking, of enkel voor de gezondheidswerkers en de meest kwetsbaren”, aldus nog Christie Morreale.

Ze kwam ook terug op de mogelijke overbelasting van de testcentra wegens vakantiegangers: “Momenteel is de toestand onder controle en is de maximumcapaciteit van de centra nog niet bereikt. Maar die toestand wordt nauwgezet opgevolgd opdat iedereen zich kan laten testen”.