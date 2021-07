Manager van Britney Spears neemt ontslag: “Vernomen dat ze punt achter haar carrière wil zetten”

“Het is meer dan 2,5 jaar geleden dat Britney en ik elkaar voor het laatst spraken, en ze liet me toen weten dat ze voor onbepaalde tijd een pauze neemt van haar werk,” zo schrijft Larry Rudolph aan Spears’ voogden, haar vader James Spears en Jodi Montgomery. De brief werd gepubliceerd door het tijdschrift Deadline en de inhoud ervan is door verschillende andere Amerikaanse media bevestigd.

Rudolph zegt dat hij ook heeft vernomen dat Spears van plan zou zijn om definitief een punt te zetten achter haar carrière. “En als haar manager denk ik dat het in Britney’s belang is om uit haar team te stappen, omdat mijn professionele diensten niet meer nodig zijn”, schrijft hij.

Rudolph werkte al sinds het midden van de jaren negentig voor de popster, die wereldhits scoorde met songs als ‘...Baby One More Time’ (1998), ‘Oops!... I Did It Again’ (2000) en ‘Toxic’ (2004).

Omstreden voogdij

De aankondiging van het ontslag gebeurt middenin een juridische strijd rond het voogdijschap over de financiën en het persoonlijke leven van de 39-jarige zangeres. Spears werd in 2008 wegens persoonlijke en professionele problemen onder curatele geplaatst, maar ze probeert intussen al jarenlang om haar leven opnieuw in eigen handen te nemen. De popster zegt dat ze zich een “slaaf” van haar vader voelt en dat ze de bewindvoering aanvoelt als “gewelddadig”.

