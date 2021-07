Wout van Aert kwam bijna ten val en strandt op half wiel van ritzege in de Tour: “Ik zat op de plaats waar iedereen wil zitten”

Een half wiel. Dat kwam Wout van Aert dinsdag te kort om de tiende etappe in de Tour de France te winnen. “Geen excuses, Mark Cavendish was sneller”, aldus de Belgische kampioen na de finish.

Voor Van Aert aan de microfoon verscheen, kaarte hij nog even na met Kasper Asgreen.

“Hij had me bijna op de grond gelegd”, lachte Van Aert vervolgens. “Maar het was niet bewust, hij kon er zeker niet aan doen. Het ging op de kant en iedereen wilde naar voor sprinten. Het was enorm bruusk. Er gebeurde niet zoveel, maar het was enorm hectisch. Leuk finale, wel.”

De sprint zelf dan. Van Aert leek perfect gepositioneerd te zitten.” Een half wiel scheelde het. Ik zat goed in de slipstream maar toen ik in de wind kwam, kon ik niet veel meer goedmaken. Ik wilde bewust niet aangaan voor Cavendish omdat het wind op kop was, maar dat gaf me niet veel tijd meer om erover te komen. Geen excuses, hij was sneller. Ik zat op de plaats waar iedereen wil zitten in deze Tour: in de trein van Quick-Step. Daar moet ik Mike Teunissen voor bedanken, hij heeft me daar perfect afgezet. Mooi teamwerk en motiverend om er verder nog iets van te maken deze Tour.”

Richting de finish werden er waaiers getrokken. “Het was wel aangekondigd, maar de wind zat in de finale toch iets anders dan verwacht. Normaal zou die op de kant zitten de laatste tien kilometer, maar nu was het daarvoor al hectische. Ik, Mike en Jonas Vingegaard zaten goed mee vooraan. Ik hoopte dat er wat meer ravage zou komen, dan was iedereen z’n sprint wat meer afgeblot”, aldus Van Aert.

