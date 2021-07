Jasper Philipsen ontgoocheld na vierde podiumplek in de Tour: “Misschien had ik kwakken moeten uitdelen”

LEES OOK. Mark Cavendish pakt derde ritzege voor de neus van Van Aert en Philipsen

Uiteindelijk was de positionering het probleem van de spurter uit Ham die wel Jonas Rickaert aan zijn zijde had, maar niet langer Tim Merlier of Mathieu van der Poel heeft. “Jonas deed het fantastisch. Hij is enorm goed in deze vlakke aankomsten. Hij heeft alles gedaan wat hij kon. Zonder hem was ik nooit in de positie waarin ik nu zat, maar we kunnen natuurlijk niet opboksen tegen de hele lead-out van Deceuninck – Quick-Step. We missen natuurlijk die twee mensen om één of twee posities op te schuiven, of zelf het voortouw te nemen. Dat was in deze hectische finale wel cruciaal. Wout zat net in het wiel van Cavendish, en dat was hét wiel om in te zitten. Ik verwijt het me dat ik niet meer gevochten heb om daar te zitten, maar ik kon Wout niet zomaar uit dat wiel duwen. (lachend) Daarvoor is hij net iets te sterk. Ik moest van net iets te ver komen en dat kost me zeker een dichtere plaats. Ik vond nergens anders een plaats om door te gaan en de lijn kwam snel op me af. Ik heb geen kwakken uitgedeeld, misschien had ik dat moeten doen.”

“Ik had echt goede benen vandaag. Ik was goed hersteld van de rustdag. Op dit moment ben ik gewoon echt teleurgesteld dat het nooit wil lukken. Je sprint om te winnen. Ik ben hier vier keer op het podium. Ik weet niet wat ik meer moet doen om die overwinning te behalen. Het is gewoon klote dat ik er altijd dichtbij ben. We zullen blijven vechten, maar dit is opnieuw een kans die achter ons ligt. En dat doet wel pijn. Collectief is Deceuninck – Quick-Step heel sterk. Mark is sterk, maar ik had wel het gevoel dat hij vandaag te kloppen was”, besloot Philipsen.

