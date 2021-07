Bruce is eerste Vlaamse classic rockradio

"Classic rock radiostations vind je in heel de wereld, maar Vlaanderen bleef achter. Daar wilde ik met mijn team verandering in brengen", begint Vanderfeesten. "Bij Bruce zit je goed voor gekende classic rock hits en ballads. Elk nummer is vakkundig geselecteerd en minstens vijf jaar oud. Hou je van CCR, Pink Floyd, Metallica, maar ook van De Kreuners en Noordkaap, dan zit je goed bij ons. Onze muziekmix is toegankelijk en gericht op een breed publiek."Bruce is een digitaal radiostation dat volledig in the cloud draait en wordt beheerd. "We investeerden stevig in een goede sound, met een uniek jinglepakket en een klank die professioneel werd ingeregeld. Huisstem is Dieter Troubleyn."Het is de ambitie van Bruce om op zoveel mogelijk digitale platformen aanwezig te zijn. Ook al kost dat veel geld. "We nodigen iedereen uit om eerst eens naar ons te luisteren via www.bruce-radio.be."