Sfeervolle planten, gezellige terrassen en een zwembad mét poolhouse als blikvanger: de zomertuin van Ann en Lars in Kinrooi — © Billie

Tien jaar lang was de tuin van Ann en Lars in Kinrooi niet meer dan een saaie grasvlakte die onderbenut bleef. Nu is het een tuin met sfeervolle beplanting, gezellige terrassen en zwembad met hyperuitgerust poolhouse. Door te werken met veel grote planten lijkt het alsof de jonge tuin er al jaren zo ligt.

