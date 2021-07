Nederland laat Pfizer toe na eerste dosis AstraZeneca

In Nederland is het vanaf 16 juli mogelijk om na een eerste dosis met het coronavaccin van AstraZeneca een coronaprik van BioNTech/Pfizer te krijgen. De Nederlandse ontslagnemende minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge volgt daarmee een advies van de Nederlandse Gezondheidsraad op.

De Gezondheidsraad oordeelde maandag dat het toedienen van Pfizer na AstraZeneca niet alleen mogelijk is, maar bovendien net zo goed als of zelfs beter beschermt dan twee doses AstraZeneca. Wel kunnen ontvangers van twee verschillende vaccins vaker bijwerkingen krijgen zoals koorts, vermoeidheid, rillingen, hoofdpijn of spierpijn. Een eerste prik van Pfizer en een tweede prik van AstraZeneca wordt afgeraden door de Gezondheidsraad, omdat deze combinatie minder bescherming geeft dan twee Pfizer-prikken.

De Jonge schat in dat de meesten die een prik AstraZeneca hebben gehad ook een tweede dosis van dat vaccin zullen halen. Hij raadt hen ook aan dat te doen, omdat zij daardoor waarschijnlijk sneller volledig gevaccineerd zijn. Volgens hem beschermen twee doses van AstraZeneca “net zo goed” als een mix van AstraZeneca en Pfizer.

Ook verwacht hij niet dat deze wijziging voor vertraging van de vaccinatiestrategie zal zorgen. Er liggen volgens hem genoeg doses Pfizer klaar om zowel deze groep als de jongeren die nu in aanmerking komen voor vaccinatie te prikken.