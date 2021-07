In de auto lagen de voedingsmiddelen die gestolen werden bij een winkeldiefstal met geweld in Maastricht. — © Tom Palmaers

Lanaken

De Mercedes-bestuurder die maandagavond in Smeermaas crashte, had een gewelddadige winkeldiefstal gepleegd in Maastricht. Met de buit, een vrouw en twee kinderen van 1 en 4 jaar oud op de achterbank vluchtte hij aan hoge snelheid.