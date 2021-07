Thomas Van der Plaetsen stelt loopwedstrijd in eigen Deinze voor en start zelf

Thomas Van der Plaetsen heeft dinsdag op een persconferentie in de kantoren van zijn hoofdsponsor de Versele-Lagarun voorgesteld, een loopwedstrijd door zijn eigen Deinze op 12 september. De tienkamper, die geselecteerd is voor Tokio, komt er zelf aan de start van de vijf kilometer.

De wedstrijd start en eindigt op de Markt in Deinze en gaat door de fabriek van Versele-Laga, een bedrijf gespecialiseerd in dierenvoeding en de belangrijkste sponsor van Van der Plaetsen. De tienkamper is peter van de wedstrijd en verschijnt zelf aan de start van de vijf kilometer. Er is ook een wedstrijd over elf kilometer. Een deel van de opbrengst gaat de Back on Track Foundation van Van der Plaetsen, die (ex-) kankerpatiënten ondersteunt.

“Het is leuk om op het einde van mijn seizoen nog eens met de hele stad samen te komen, zeker nadat de editie van vorig jaar door corona in het water was gevallen”, zegt Van der Plaetsen.