Fans van Sézane vinden hier de typische stijl van het label goedkoper

Als je via Facebook zoekt naar de groep Sézane dupes, kom je uit bij een privégroep. Die is in Londen opgericht in juni 2019 en telt inmiddels al meer dan 7.500 leden. “Voel je vrij om Sézane duplicaten te delen, zodat we allemaal kunnen genieten van betaalbare mode in Franse stijl”, luidt de boodschap op de pagina. Eens je lid bent, hoef je maar te scrollen door de posts op de pagina en de lookalikes van ketens zoals onder andere H&M te ontdekken.

Dezelfde stijl, maar dus voor een fractie van de prijs. Dat is ook het concept van veel Instagrampagina’s, die er een gewoonte van maken om een look, al dan niet van een beroemdheid, in de kijker te plaatsen en deze opnieuw te creëren met merken die geen aanslag betekenen op je portemonnee. Ook op deze sociale netwerksite doet het romantische Sézane het niet slecht qua inspiratiebron. De hashtag #sezanelike, wat juist zoals bij het originele merk betekent, bundelt bijna 15.000 posts. Mag het een outfit à la Dior of Chanel zijn? Dan kun je ideeën op doen bij de hashtags #chanellike of #diorlike.

