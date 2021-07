Crowdfunders van Harry en Jerina reageren op hun beslissing om woning toch niet te kopen

125.000 euro. Zoveel bracht een crowdfunding voor Harry Descamps (26) en Jerina Malfait (29) op, nadat ze in het VTM-programma Huis gemaakt naast hun droomwoning in Kortrijk grepen, die ze eerst maandenlang intensief hadden verbouwd. Daarmee wilde Vlaanderen hen alsnog een duwtje in de rug geven. Alleen schrokken velen toen het stel liet weten dat ze het pand tóch niet gaan kopen. “Omdat het met twee slaapkamers niet op maat is van ons gezin van vier”, aldus Jerina. Met een pak reacties op de sociale media tot gevolg.

De initiatiefnemers achter de crowdfunding, Dorien De Loore en Marnik De Clercq uit Borgerhout, vooroordelen de beslissing van Harry en Jerina om uit te kijken naar een andere woning niet. Zij waren overigens sympathisanten die het koppel vooraf niet kenden. “We gunnen hen álle geluk, want voor ons hing dat nooit vast aan dat concrete huis. De crowdfunding was een oprecht hart onder de riem voor hen en hun gezin, los van de woning in Kortrijk. Dat blijft uiteraard nog steeds zo. Wij duimen mee voor een fijn en warm huis voor hen vier.”

Zij hopen nu voorts op “rust voor Harry en Jerina”.(bpr)