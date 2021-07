PODCAST. ‘Gruwel in het maïsveld’, deel 2: “De dader, een beest? Dat is een belediging voor de dieren”

Op vrijdag 23 oktober 2009, ruim twee jaar na de dood van Gabby Hessels, start in Tongeren het assisenproces van Erwin Lodders. Hij zal zich moeten verantwoorden voor verkrachting, foltering en moord. Een reconstructie van het bewogen proces hoort u in deel 2 van onze podcast ‘Gruwel in het maïsveld’.

Talloze getuigen passeren de revue tijdens het assisenproces, zowel naasten van Gabby als familieleden en vrienden van de beschuldigde. En vaak leidt dat tot hoogoplopende emoties, zowel in de getuigenbank als in de zaal. Ook Erwin Lodders krijgt het woord. “Ik heb mij als een beest gedragen”, lijkt hij mea culpa te slaan. Het doet de nabestaanden van Gabby huiveren, vertelt Bert Partoens, de advocaat van Gabby’s ouders, in de podcast. “Ik moet lang nadenken”, zegt hij, “maar dan nog denk ik niet dat er één dier bestaat dat zoiets zou doen met iemand van zijn eigen soort. Ik kan mij dat niet inbeelden. Dus eigenlijk is wat hij zegt een belediging voor de dieren, want dieren doen zoiets niet. Híj heeft het gedaan, niemand anders.”

“Spijt? Ik denk het niet”

“Op het proces kregen we een Lodders te zien die de hele tijd naar de grond zat te staren”, gaat Partoens verder. “Hij stelde zich zeer teruggetrokken en timide op en gaf totaal geen inkijk in zijn persoonlijkheid, noch in waarom hij de feiten heeft gepleegd. Nochtans kwamen Gabby’s ouders daarvoor: zij hadden natuurlijk gehoopt om antwoorden te krijgen op bepaalde vragen. Maar zoals dat helaas vaker het geval is, zijn we niet veel wijzer geworden.”

Net als advocaat Bert Partoens heeft Mathieu Miscoria – de rechercheur die Lodders tot bekentenissen bracht – een uitgesproken mening over de houding van de beschuldigde tijdens het assisenproces. “Ik ben verschillende dagen aanwezig geweest en ik kreeg de indruk dat alles aan Lodders voorbijging. Hij stond erbij en hij keek ernaar, zal ik maar zeggen. Heeft hij spijt gehad? Ik heb het hem nooit horen zeggen. Ik hóóp dat hij spijt heeft, of dat hij het nog krijgt. Maar ik denk het niet, ik weet het niet.”

Graag hadden we ook Erwin Lodders een stem willen geven in onze podcast, bij monde van zijn advocaat. Er waren uitvoerige contacten met zijn raadsman, waarbij we hem voorstelden om zijn visie te geven op de feiten, het assisenproces en de reclassering waaraan zijn cliënt momenteel werkt. Helaas hebben deze inspanningen niet kunnen leiden tot een samenwerking.

