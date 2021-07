De politie betrapte dinsdag om 0.30 uur een bestuurder (59) met 2 promille alcohol in het bloed. Dat is vier keer meer dan toegelaten. Hij moest zijn rijbewijs meteen voor twee weken inleveren. De man werd betrapt aan Op De Meer in Spouwen. Hij had de aandacht getrokken omdat de auto fout geparkeerd stond terwijl de lichten van het voertuig brandden en de motor bolde. ppn