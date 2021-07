Vrouw uit Maaseik slachtoffer van internetfraudeurs: 7.470 euro gestolen

Een vrouw uit Maaseik werd het slachtoffer van internetfraudeurs. Via een sms van zogezegd BPost over een pakketje dat voor haar in het sorteercentrum was toegekomen werd ze gevraagd om de verzendingskosten te doen. Dat gebeurde via een link. De vrouw had daar op geklikt en vervolgens met kaart en kaartlezer de gevraagde handelingen uitgevoerd. Daardoor haalden de oplichters tot drie keer toe 2.490 euro van haar bankrekening. Volgens de vrouw was het opvallend dat de transacties zeer traag verliepen. De politie onderzoekt de zaak. ppn