CEO John Lelangue na afhaken van Soudal als co-sponsor: “Het belangrijkste is dat we verder kunnen met de Nationale Loterij”

Het is voorlopig nog niet de Tour van Lotto Soudal. In week één verloren ze met Caleb Ewan hun belangrijkste renner met een val. Vandaag raakte dan weer bekend dat Soudal na 2022 stopt als co-sponsor van de ploeg. Toch is dat voor CEO John Lelangue geen reden tot ongerustheid.

“Het is gewoon het einde van het normale contract”, zegt Lelangue bij Sporza. “We hadden juist voor de Tour van 2019 getekend voor drie jaar. We komen nu aan het einde van dit partnership. We hebben ook een heel trouwe sponsor met de Nationale Loterij. Ondertussen al 37 jaar. En zij blijven gewoon aan als hoofdsponsor van de ploeg. In de laatste 15-20 jaar was er Davitamon-Lotto, Silence-Lotto, Lotto-Adecco. Dus er zijn zeker andere opportuniteiten. Het belangrijkste voor ons is dat we kunnen verder gaan met de Nationale Loterij.”

Soudal was samen met de Nationale Loterij hoofdsponsor van de ploeg van Lelangue. “Ik heb er veel vertrouwen in. We hebben een mooie ploeg. We hebben hier wel Caleb Ewan verloren, maar hij was heel goed bezig. We hebben heel veel Belgische talenten die aan het bloeien zijn. We hebben Van Moer, maar ook Florian Vermeersch, Harm Vanhoucke, Arnaud De Lie. Wij blijven dezelfde visie hebben. We zijn ambitieus en we willen winnen met Belgische renners. Het is daardoor dat wij ook een opleidingsploeg en een vrouwenploeg hebben.”

Hopen op ritwinst

“Ik ben blij met de aanwerving van Arnaud De Lie. We hebben op winterstage gezien wie hij was. Hij heeft tot mei niet gekoerst. Kijk eens naar zijn resultaten sindsdien: in de Grote Prijs Vermarc stond hij op het podium. Hij ging daarna naar de Giro U23, waar ik ook een paar dagen ging kijken. Het was zijn allereerste rittenwedstrijd en hij reed die ook uit. Vorige week won hij ook een mooie koers, op een mooie manier met de ploeg. Ik denk dat het iemand is die we zullen zien in de toekomst.”

“Ondertussen blijven we hopen op ritwinst in de Tour. We hadden heel veel geïnvesteerd in de lead- out. Ik denk dat dit de beste was voor Caleb Ewan. We waren goed begonnen. Door ook alle punten te nemen in de tussenspurten. En ja, dan was er die valpartij. Dat veranderde totaal de fysionomie en de strategie van de ploeg. We blijven vechten. We blijven aanvallen. We hebben dat al gedaan met Brent Van Moer, met Roger Kluge, met Harry Sweeny. We hebben nog twee weken om zo verder te gaan.”