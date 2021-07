Voetbalfans mogen deels terugkeren naar stadions in Duitsland

In de Duitse voetbalcompetitie zijn vanaf komend seizoen weer toeschouwers welkom. De stadions mogen in de beginfase voor maximaal 50 procent worden gevuld, met een maximum van 25.000 fans.

Bayern München moet voorlopig met minder toeschouwers genoegen nemen. In de Allianz Arena mogen niet meer dan 20.000 toeschouwers naar binnen, hebben de autoriteiten in München besloten. Dat heeft onder meer te maken met de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus in die regio.

Toeschouwers moeten hun vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest laten zien om de stadions binnen te komen.