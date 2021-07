Toby Alderweireld spreekt niet van een mislukking als we ook het WK niet winnen: “We zullen onszelf niets kunnen verwijten”

In een interview met Sport/Voetbalmagazine heeft Toby Alderweireld zich voor het eerst uitgesproken over het voorbije EK. “In het internationale voetbal is het moeilijk om prijzen te halen”, verklaart hij de vroegtijdige uitschakeling in de kwartfinales. De Rode Duivel blikt ook al even kort vooruit richting het WK van 2022 in Qatar.

Alderweireld haalt als eerste aan dat de verwachtingen anders waren dan bijvoorbeeld voor het WK van 2014. Dat toernooi was destijds het eerste grote toernooi sinds lang voor de Rode Duivels. “De eerste keer, in Brazilië, waren we vooral blij dat we er na al die jaren nog eens bij waren. Twee jaar later (op het EK in Frankrijk, nvdr.) hadden we die zogezegd fantastische loting, waar we uiteindelijk teleurstelden.”

“In de periode daarna zijn we vooral heel constant geweest. De status van nummer één in de wereld geeft dat aan. Dat zegt op zich niet zoveel, tenzij je constante. Natuurlijk is dat geen prijs, maar in het internationale voetbal zijn prijzen moeilijk te halen.”

Niemand zwaait af voor WK

De verdediger van Tottenham kijkt ook al vooruit, richting volgend jaar. Dan betwisten de Rode Duivels - als er geen ongelukken gebeuren in de WK-kwalificatie - in november en december het WK in Qatar. Alderweireld meent dat de Rode Duivels dan nog voltallig zullen zijn. “Ik kan niet voor iedereen spreken, maar mijn gevoel is dat iedereen door zal trekken tot het WK volgend jaar. Ook voor mij kan het. Ik heb hier laten zien dat ik fit ben, op niveau. Ik ben 32, ik kan nog zeker anderhalf jaar doortrekken.”

Op de vraag of het een mislukking zou zijn als de Rode Duivels ook op het WK geen prijs pakken, antwoordt Alderweireld kort maar krachtig. “We zullen onszelf niets kunnen verwijten. Wat je achterlaat zijn de mooie momenten die je de Belgen hebt gegeven. Elke Belg mag trots zijn op deze generatie die er alles voor heeft gedaan en gelaten.”