“Borsten worden groter na vaccinatie”: klopt dat écht?

Als we enkele vrouwelijke influencers op sociale media mogen geloven, zijn hun borsten groter geworden na een inenting met het coronavaccin van Pfizer. Maar is dat echt zo?

Het gerucht kwam ook ter ore van Olivia Talar, bekend van haar deelname aan het MTV-programma ‘Ex on the beach’. De blondine ging te rade bij haar volgers op Instagram: “Ik hoorde dat je cupmaat tot wel twee maten kan toenemen na het Pfizer-vaccin. Toen kreeg ik een lichtelijke inzinking. Is er iemand die hier iets meer over weet? Ik hoop dat dit een grap is, want ik heb een afspraak voor Pfizer.”

Meteen ontving ze een hele resem berichten waarin de ene vrouw het gerucht bevestigde en de andere het ontkrachtte. Epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) geeft die laatste groep gelijk: “Ik denk dat dit volstrekte onzin is”, aldus Van Damme. “Het kan dat de okselklier na een inenting wat gezwollen is, maar dat zal niet onmiddellijk tot een vergrote borstomtrek leiden.”

Ook op de vraag of vrouwen na een inenting met het Pfizer-vaccin beter even wachten met een mammografie, omdat de kans op een vertekend beeld groter zou zijn, is de epidemioloog formeel: “Borstklieren zijn niet betrokken bij het immunologisch proces, dus dit zal geen invloed hebben op het mammografisch borstonderzoek.”