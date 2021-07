COLUMN Michel Claesen: niet uit duim gezogen

Alhoewel de terrassen nog maar enkele weken open zijn, kunnen we ons al bijna niet meer inbeelden hoe het tijdens de lockdown was. Hopelijk kunnen we het volledige covid-verhaal binnenkort helemaal achter ons laten. Qua vaccinaties zijn we in ieder geval op de goede weg en geef ik een dikke duim aan de organisatie van het vaccinatiecentrum in De Kimpel.Dat we aan het einde van de zomervakantie bijna met z’n allen al de nodige vaccins zullen ontvangen hebben, zorgt voor licht aan het einde van de tunnel. Het dragen van een mondmasker zal de laatste maatregel zijn die afgeschaft zal worden. Alhoewel ik voor een enkeling die verplichting in stand zou willen houden.Het gebeurde twee weken geleden toen we op een zaterdagavond een bezoek brachten aan Barlisium, de zomerbar aan de achterkant van hotel Martin’s Rentmeesterij. Er heerste een gezellige sfeer en aan sommige bezoekers was duidelijk te merken dat de hoeveelheid alcohol door het gebrek aan gewenning iets sneller naar het hoofd gestegen was. Zo zat er achter ons een vrouw die het zichzelf gemakkelijk wilde maken en besloot haar schoenen uit te doen en op de verhoogde barkruk te leggen. Ik was blij met de anderhalvemeterafstandregel en vind persoonlijk voeten nu niet het meest aantrekkelijke lichaamsdeel. Gelukkig zat de wind goed en had ik mijn mond-neusmasker niet nodig om de geur van zweetvoeten te onderdrukken. Ik nipte aan mijn biertje maar verslikte me bijna toen mijn overburen in de lach schoten maar tegelijkertijd een afkeurende blik toonden. Een kennis (vriend, partner, echtgenoot?) die bij haar aan tafel had plaatsgenomen, vond er niets beter op om de dikke teen van die vrouw in zijn mond te steken. Er is nochtans genoeg lekkers te eten in Barlisium dus het was niet nodig om de hallux of digitus primus voor te proeven. Ik had nog willen vragen of het smaakte maar besloot wijselijk niet te reageren. Ze moesten maar eens gauw op hun tenen getrapt zijn. Even later verlieten ze hun tafel, geschoeid en elkaar ondersteunend. Hopelijk is hen nu duidelijk dat term shared foods niets met voeten te maken heeft. Mondmasker nog even verplicht? Voor sommigen inderdaad liefst wel. En wat gaat het geven als ik binnen enkele jaren ook nog mag neerschrijven wat er op de Hoeseltse terrassen allemaal gebeurt? Ik juich nu al de fusie toe.