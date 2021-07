Linda De Win krijgt groot afscheidsfeest: Vlaamse muziek en speciale Villa Politica op 11 juli

De programmatie start op zaterdagavond 10 juli, met het muziekprogramma Vlaanderen feest. Vanuit Antwerpen presenteert Siska Schoeters optredens van onder meer Regi, Niels Destadsbader, Camille, Milow, Pommelien Thijs, Bart Peeters en Johan Verminnen.

Op zondag volgt Villa Politica de 11 juliviering van het Vlaamse Parlement. Door de coronamaatregelen gaat die dit jaar niet door in het Brusselse stadhuis, maar in de Plantentuin van Meise. De aflevering is ook het definitieve afscheid van Linda De Win.

Op de VRT-radiozenders is er extra aandacht voor Vlaamse en Nederlandstalige muziek. ‘s Ochtends komt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) langs bij Radio 1.

Ketnet organiseert een online Ketnet-festival met optredens van #LikeMe, de KetnetBand en Ketnet Musical samen met Campus 12.