Fans krijgen vraag weg te blijven bij marathon, mogelijk alleen vips bij openingsceremonie Olympische Spelen

De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio en de lokale autoriteiten roepen het publiek uitdrukkelijk op om niet af te zakken naar de marathon en wedstrijden in het snelwandelen. Ze lanceren hun oproep om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De marathon en wedstrijden in het snelwandelen staan op de agenda in Sapporo, op ruim 800 kilometer vogelvlucht ten noorden van Tokio.

Voorts lijkt het er sterk op dat bij de openingsceremonie van de Spelen in Tokio alleen enkele honderden vips aanwezig mogen zijn. Dat schrijft de Japanse krant Asahi Shimbun. Publiek is volgens de krant niet welkom bij de ceremonie op vrijdag 23 juli in het Olympisch Stadion. Alleen leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sponsoren en hoogwaardigheidsbekleders zouden naar binnen mogen.

Volgens Asahi Shimbun, een van de grootste kranten in Japan, worden vanwege aanhoudende zorgen om het coronavirus alle evenementen op de Spelen na 21.00 uur ‘s avonds zonder publiek afgewerkt. De organisatie heeft hier vooralsnog niets over gemeld. Vanuit het buitenland zijn sowieso geen bezoekers welkom op de Spelen. Voor Japanners geldt een maximum van 10.000 toeschouwers per evenement, afhankelijk van de grootte van het stadion.