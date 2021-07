Politie Genk neemt auto in beslag na wedstrijd België-Italië

Genk

De politie Carma liet zaterdagnacht een auto bestuurlijk in beslag nemen aan de rotonde van de Dieplaan en de Centrumlaan in Genk. Dat gebeurde tijdens het toezicht in het kader van de EK-wedstrijd België-Italië.

De bestuurder, die over een voorlopig rijbewijs beschikt, had op het tijdstip van de feiten niet meer achter het stuur mogen zitten. Hij reed gevaarlijk en onverantwoord te midden van de menigte Italiaanse voetbalsupporters. De politie ging daarom in tot een onmiddellijke bestuurlijke inbeslagname van het voertuig. De bestuurder zal binnen tien dagen gehoord worden door de burgemeester. Hij oordeelt over een eventuele verlenging van het beslag. Voorts stelden de agenten ook een pv op voor de gemaakte verkeersovertredingen. ppn