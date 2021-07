Ziek, gewond of dood: politie neemt in Bocholt 425 dieren in beslag

De dieren leefden in erbarmelijke omstandigheden. Verschillende van hen waren ziek, gewond, of dood. Behalve enkele parkieten, papegaaien en de hond, werden ze allemaal in beslag genomen en overgebracht naar het dierenopvangcentrum. De politie stelde een pv op in het kader van dierenwelzijn en de eigenaar zal op een later tijdstip nog verhoord worden. ppn