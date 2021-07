Streep door feestreizen naar Spaanse costa’s

Feestende jongeren zijn er verantwoordelijk voor dat de coronabesmettingen in Spanje snel oplopen. De meeste Spaanse Costa’s kleuren rood. De interesse in Spanje is nog altijd groot. Maar touroperators zitten met de handen in het haar want er is veel twijfel, ook bij de toeristen zelf, of het wel slim is om met vakantie te vertrekken. Anderen komen vervroegd terug. Bij autocarbedrijf De Zigeuner, dat veel korte bestemmingen doet, reist vrijdag een bus af naar Spanje. Zoals voorzien, want de reis gaat door.