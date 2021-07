Hasseltse prikavond met DJ versnelt vaccinatiegraad

Hasselt

Gisterenavond zijn in de Hasseltse Ethias Arena goed 500 Johnson & Johnson-vaccins gezet tijdens een open prikavond. Jong en oud was op de afspraak. Het waren vooral vakantiegangers die er met één prik vanaf wilden zijn. Van de andere vaccins zijn twee dosissen nodig met een soms lange tussenperiode. Een DJ zorgde voor de juiste sfeer. Deze voormiddag volgt een evaluatie, maar een volgende open prikavond zal niet lang op zich laten wachten. De koelkast in Hasselt zit nog vol vaccins.