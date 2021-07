Andy Peelman verliest zijn vader: zanger Wim Ravell overleden

Wim Ravell, geboren als Wim Peelman, is overleden. Hij werd 59. De friturist uit Dendermonde werd in 1989 de eerste winnaar van De soundmixshow en ging daarna volop voor de muziek. Hij bracht nog hits uit zoals Annelies, Ik wil dromen, Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben en Alles doen. Met dat laatste waagde hij zijn kans op de selecties voor het Eurovisiesongfestival, maar hij werd uiteindelijk niet gekozen.

Ravell is de vader van Andy Peelman, die bekendheid vergaarde met zijn rol in de VTM-reeks De buurtpolitie. De twee hadden echter al meer dan dertig jaar geen contact meer. “Toen ik ongeveer zes was, gingen mijn ouders uit elkaar”, vertelde de acteur ooit in Story. “Sindsdien heb ik geen contact meer met mijn vader. Je zou misschien verwachten dat ik daar spijt van heb, maar eerlijk? Dat is niet zo.”

Geen verzoening

Ravell sprak zich in het verleden geregeld uit over de moeilijke relatie met zijn zoon. “Ik heb altijd alles gedaan om Andy nog te kunnen zien. Hij heeft geen juist beeld van mij. Maar de dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. Hij wil me niet zien, en dat respecteer ik. Al is het ontberen van m’n zoon een pijn die nog harder snijdt dan m’n fysieke pijnen.” Met die fysieke pijnen doelde hij op de gevolgen van zijn ziekte. In 2018 kreeg hij de diagnose van slokdarmkanker. “Ik ben wel volledig genezen”, vertelde hij aan Dag Allemaal. “Ik heb leren leven met mijn rugpijn, de pijn in mijn heupen en benen. En ik neem geen pijnstillers, want ik wil niet als een halve zombie rondlopen.”

Toen Andy Peelman dit voorjaar bij Eric Goens passeerde in diens Later als ik groot ben, liet hij nog optekenen dat een verzoening met zijn vader er niet zat aan te komen. “Zoveel mijn moeder voor mij betekent, zo weinig betekent hij voor mij”, vertelde hij. “Die man is er niet voor mij, en dat hoeft ook niet. Mama heeft dat gemis altijd opgevuld. In alle eerlijkheid, heb ik me op geen enkel moment heb ik me afgevraagd waar mijn papa was.”