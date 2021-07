Lukas Podolski verlaat Turkije en zet loopbaan in geboorteland Polen verder

Podolski was vorig seizoen actief in Turkije bij Antalyaspor. Daar was hij deze zomer einde contract. Hij doorliep vanaf zijn tiende de jeugdreeksen van Keulen, alvorens er eind 2003 in het eerste elftal te debuteren. In 2006 trok hij naar Bayern München en drie jaar later zou hij terugkeren naar zijn jeugdliefde, om er tot 2012 te blijven. Nadien ging het over Arsenal (2012-2015), Inter Milaan (2015) en Galatasaray (2015-2017) naar Japan, waar hij aan de slag ging bij Vissel Kobe. In januari 2020 tekende de aanvaller vervolgens bij Antalyaspor.

In maart 2017 hield Podolski het met 130 caps op de teller (49 doelpunten) voor bekeken als Duits international. In 2014 won hij de wereldbeker met de Mannschaft, al was hij tijdens het toernooi in Brazilië geen basisspeler.